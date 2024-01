Pourquoi les moyens consacrés aux risques naturels majeurs sont en baisse dans le budget 2024 ?

"La visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, monsieur Gérald Darmanin, à La Réunion suite au passage du cyclone Belal est l'occasion pour l'exécutif d'annoncer une réunion vendredi à Paris pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui est bien la moindre des choses, et de promettre, je cite, "de l'argent frais". (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Comme chacun le sait au-delà des discours, des promesses et des visites ministérielles ; il y a les actes politiques. Aussi le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pourrait-il expliquer à la population réunionnaise ainsi qu'aux élu.e.s (dont certains se prêtent à son opération de communication) pourquoi dans le budget 2024, les moyens consacrés aux risques naturels majeurs Outre-mer sont en baisse ? Le document de politique transversale consacré aux Outre-mer montre que les financements dédiés dans le programme 181"Prévention des risques" baissent cette année : on passe de 96,909M€ d'autorisations d'engagement en 2023 à 29,400M€ cette année, et de 84,020M€ de crédits de paiement à 71,125M€ cette année.

Il y a donc loin de la coupe aux lèvres.

Par ailleurs ce cyclone nous rappelle la nécessité d'évaluer notre capacité à gérer et mieux anticiper les risques naturels majeurs, ce que nous avions mis en avant lors de notre niche parlementaire durant laquelle nous avons fait voter la création d'une commission d'enquête sur les risques naturels majeurs dans les Outre-mer contre l'avis de la minorité présidentielle. Alors que cette commission d'enquête n'aurait pas vu le jour sans les députés LFI elle nous a été arrachée et vidée de son sens au nom de calculs politiques entre la minorité présidentielle et les LR. L'objectif étant d'enterrer cette commission avant même qu'elle ne commence ses travaux."



Perceval Gaillard