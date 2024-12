Précisions sur la procédure des AOT des commerces situés au rond-point Foucherolles, à Saint-Denis

Suite à l’émotion légitime provoquée par l’échéance des autorisations d’occupations temporaires (AOT) concernant le commerce Évelyne Fleurs et la boutique de fruits et légumes, et à des informations erronées diffusées notamment sur des réseaux sociaux, la Région Réunion tient à apporter les précisions suivantes. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les AOT des deux commerces en question arrivant à échéance au 31 décembre 2024, la Région Réunion, conformément à la réglementation, et sur les conseils de la commune de Saint-Denis, a sollicité les services de l’État pour voir si ces AOT pouvaient être renouvelées, compte-tenu du "Porter à connaissance" sur l’aléa inondation du 16 novembre 2022 et du "Porter à connaissance" sur les mouvements de terrain intervenu le 9 juillet 2024.

Concernant cette zone, par un courrier électronique en date du 5 novembre 2024, la La Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion a indiqué à la Région que ces activités de commerces sont concernées par "un aléa résiduel fort aggravé inondations" et un "aléa élevé mouvement de terrain". La DEAL indique en conséquence que "ces niveaux d’aléas s’opposent au renouvellement des AOT".

Malgré cette contrainte réglementaire qui s’impose à elle, la Région a pris la décision de prolonger ces AOT, le temps de trouver, en concertation avec leurs bénéficiaires une solution de redéploiement, dans le même secteur géographique, garantissant la poursuite des activités commerciales sans interruption.

Si la volonté sincère d’exprimer sa solidarité vis à vis des commerçants et de leurs employés est tout à fait légitime, la Région ne peut que déplorer ceux qui tentent de l’exploiter à des fins bassement politiciennes.