Premier ministre : "une preuve supplémentaire que le Président de la République ne comprend rien"

La nomination de François Bayrou à Matignon est une preuve supplémentaire que le Président de la République ne comprend rien à la crise politique qu'il a lui-même créée ; n'entend pas la colère populaire ; s'enferme dans son palais élyséen. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Elle est la preuve également qu'il ne servait à rien de participer à la mascarade des "négociations" qui n'en ont jamais été, ni d'être prêt à renier une partie du programme du NFP comme certains de ses membres l'ont proposé. Le Président de la République ne compte pas respecter le résultat des élections et accepter une autre politique que la sienne.



Seul son départ peut régler la crise politique dont il est l'unique responsable. Seule la rupture avec cette 5ème République qui ne fonctionne plus peut empêcher que de telles forfaitures antidémocratiques se reproduisent dans l'avenir.



Nous censurerons ce gouvernement ultra-minoritaire à l'Assemblée et illégitime sur le plan démocratique dès la première occasion afin d'accentuer la pression sur le chef de l'État. Les Françaises et les Français, les Réunionnaises et les Réunionnais ont voté massivement pour l'abrogation de la réforme des retraites, le SMIC à 1600 euros, le blocage des prix ou le rétablissement de l'ISF. Le Président doit se soumettre au vote populaire ou s'en aller.



Perceval Gaillard, député LFI-NFP de La Réunion