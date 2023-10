Prix des carburants en baisse : une satisfaction pour Jean-Hugues Ratenon

C’est avec satisfaction que j’apprends que les prix des carburants vont baisser au 1 er novembre prochain : -10 centimes sur le sans plomb et -3 centimes sur le gasoil. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Je me félicite que le Préfet et les dirigeants de la SRPP aient été sensibles aux arguments des automobilistes que j’ai développé dans un courrier et lors d’une rencontre la semaine dernière.

Comme je l’ai souligné, les prix des carburants sont un facteur clé dans le pouvoir d’achat des familles et des entreprises Réunionnaises.

Je renouvelle mon souhait que le Préfet réunisse tous les acteurs des hydrocarbures afin de revoir notamment les règles de vente des carburants comme la création de marges flottantes qui évolueraient en fonction du cours du baril de pétrole.

Je rappelle que les derniers mouvements sociaux ont eu comme point de départ les prix des carburants ; que ces nouveaux prix au 1 er novembre ne sont que la répercussion du cours mondial et ne constituent pas des efforts des compagnies pétrolières.

Je souhaite que ces baisses au 1 er novembre ne soient pas ponctuelles mais s’inscrivent dans la durée pour l’amélioration du pouvoir d’achat des Réunionnais et l’application du juste prix.

Jean Hugues Ratenon

Député de La Réunion