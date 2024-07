Producteurs, auteurs, réalisateurs et techniciens de cinéma appellent à voter contre le RN

Nous tenons à réaffirmer solennellement notre inquiétude quant à l’issue des élections législatives du 7 juillet 2024. Nous participons toutes et tous ici à créer des films prônant la diversité, le respect de l’autre, et d’une manière générale, à une vision humaniste de la société. Nous exprimons de forts doutes sur la volonté du Rassemblement National de garantir la liberté d’expression telle que nous la connaissons aujourd’hui (Photo : www.imazpress.com)

Les partis d’extrême droite ont toujours – toujours ! – combattu et restreint en priorité cette liberté dès qu’ils ont été au pouvoir.

Particulièrement à la Réunion où le « vivre ensemble » peut être considéré comme un modèle de tolérance, nous n’acceptons pas l’intolérance du RN et nous vous invitons toutes et tous à voter en conséquence.

Reyone : syndicat des producteurs Réunionnais.

Syndicat de la filière du cinéma et de l’image Animée.

Cinéastes de la Réunion : Association d'auteurs.trices, réalisateurs.trices et scénaristes de La Réunion

Association Cinékour

Association La Kourmetragerie

- Tribune des professionnels de l’audiovisuel en Métropole -

Fierté nationale, l’audiovisuel public dont les succès sont avérés, est un pilier de notre démocratie et de notre culture.

Lundi 10 juin, M. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national (RN), a réitéré que « la privatisation du service public de l’audiovisuel, c’est trois milliards d’euros d’économies ». Cette intention de privatisation a été confirmée le 16 juin dernier par M. Jordan Bardella.

Ce type de décision peut détruire directement des centaines de milliers d’emplois et un pan entier de l’économie. La télé et la radio publiques sont, entre autres, les premiers partenaires d’une filière qui compte plus de 300.000 salariés, devant le secteur de l’agriculture et de la pêche (273.000 salariés) et l’industrie pharmaceutique (100.000 salariés). L’onde de choc d’une telle décision, entraînera également vers les abîmes nombre de chaînes et radios privées confrontées à un marché publicitaire déjà saturé.

Comme l’éducation nationale, la santé, ou la police, il s’agit d’un service public qui joue un rôle essentiel. Il assure une information indépendante et non soumise aux pressions politiques et commerciales, garantissant un pluralisme des points de vue. Il offre un accès gratuit et universel à l’information, au cinéma, au spectacle vivant, aux événements sportifs majeurs, réduisant les inégalités sociales et permettant à chaque citoyen de participer pleinement au débat et à la vie démocratique. Il remplit une mission éducative et culturelle cruciale, y compris dans ses émissions de divertissement et programmes pour les enfants, diffusés sans publicité .Il renforce la cohésion sociale du pays et participe au rayonnement de la culture française.

Radio France et France Télévisions assurent un rôle essentiel en proposant aussi surtout une information et des programmes de proximité, dans toutes les régions, sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Elles sont régies par des normes éthiques strictes, garantissant la confiance du public.

Aucun pays européen ne s’est risqué à privatiser l’audiovisuel public.

Le RN, agissant à visage découvert, propose une mesure qui laisserait un marché de l’information et de la création soumis aux seuls intérêts privés au détriment de la recherche de la vérité, du contradictoire et de la diversité des récits, en l’absence du contrepoids d’un pôle audiovisuel public fort et indépendant.

Est-ce la France que nous voulons ?

Le 7 juillet prochain, nous avons toutes et tous le droit fondamental de nous exprimer.