Profanation de la statue de la Vierge : indignation de la communauté bouddhiste de Tcheulang

La communauté bouddhiste de Tcheulang, représentée par le Maître Do Kyentsé Rinpoché et ses pratiquants, exprime son profond soutien à la communauté catholique à la suite de la profanation d’une statue de la Vierge Marie de l'église de Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis. (Photo photo sly/www.imazpress.com)

Nous condamnons fermement cet acte irrespectueux, qui porte atteinte non seulement à la foi et aux valeurs des catholiques, mais aussi aux principes fondamentaux du respect mutuel et de la coexistence harmonieuse qui sont chers à notre île. Un tel geste blesse ceux qui trouvent refuge dans leur spiritualité et menace l’équilibre interreligieux et communautaire auquel nous sommes profondément attachés.



À la Réunion, le respect des croyances de chacun est une valeur essentielle qui permet à nos différentes traditions de coexister en paix. Face à cette épreuve, nous tenons à exprimer notre solidarité envers nos frères et sœurs catholiques. Que la sagesse et la compassion guident chacun vers une meilleure compréhension et un respect réciproque.