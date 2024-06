Proposition de Création d’un secrétariat d’État au Vivre Ensemble

Sur tout le territoire national de façon générale on note une montée des tensions intercommunautaires. Aujourd’hui, dans un tel climat de défiance comment trouver un destin commun ?

Un engagement politique fort pour une logique de rencontre interculturelle permettrait la reconnaissance et la valorisation de tous les français à la hauteur des valeurs de leur engagement citoyen.

De nombreux chercheurs portent leur analyse, tel Issa Asgarally de l’île Maurice, sur le fait que la paix peut être maintenue uniquement si la logique interculturelle est mise en place. La mondialisation et l’accélération sans précédent du développement est telle que le monde, nous dit-il, va vers "l’interculturel ou la guerre" (titre de son ouvrage).

Dans cette logique nous proposons la création d’un secrétariat d’État au Vivre Ensemble, au dialogue interculturel et à la laïcité.

La question de mieux vivre et de faire ensemble est aujourd’hui plus qu’hier en lien direct avec le développement durable de notre société laïque et démocratique.

- La Réunion, terreau de réflexion -

L’origine plurielle de la société créole réunionnaise, construite à partir d’apports de populations diverses provenant de l’Europe, de l’Afrique australe de Madagascar, des Comores, de l’Inde et de la Chine, sur une diversité des rapports humains entre assimilation, multiculturalisme et interculturalisme, est intéressante à analyser au regard de l’accélération des évolutions sociales marquées depuis cinquante ans par la montée de l’individualisme et la mondialisation des flux.

Si la société réunionnaise, par la proximité de la diversité des apports de population en contact, par son histoire et sa gestion de la diversité sur un territoire étroit, constitue un modèle en soi assez unique, certes plus ou moins transférable dans d’autres contextes, elle est néanmoins un écrin de cohésion au sein de la République.

Dans un contexte hexagonal de défiance culturelle et cultuelle, il devient urgent de comprendre le fonctionnement des formes d’adaptation à l’Autre pour une meilleure application des actions et programmes relevant de la gestion de la diversité en métropole.

Oui La Réunion à une place et un rôle à jouer en tant qu’inspiration et espoir

La Réunion est une terre de peuplement, de métissage, terre de multiples cultures et cultes. Souvent les médias, les métropolitains ou les touristes citent La Réunion comme un exemple du vivre ensemble. Loin de l’angélisme, les formes d’adaptation qui déboucheront sur des formes de « vivre ensemble » sont unique est non transposable car la société réunionnaise a évolué dans une histoire et un contexte particulière, celui d’un peuplement rapide et pluriel.

"La connaissance de l’Autre et de soi est le début d’une relation respectueuse".

Farid Mangrolia

Tous Dionysiens