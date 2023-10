Proposition pour l'abolition de la publicité d'alcool sur la voie publique à La Réunion

Ce samedi 14 octobre a été marqué par la clôture de la 6ème édition des Journées Sans Alcool (JSA), une campagne de prévention contre l'addictologie notamment à l'alcool, sur laquelle je suis mobilisé chaque année. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Considérant l'ampleur du.fléau de l'alcoolémie à La Réunion et ses effets dévastateurs sur une partie de la population et notre jeunesse.

Considérant que notre société est de plus en plus addictogène avec Bo% des problématiques d'addiction qui commencent avant 18 ans.

Considérant que les violences intra-familiales (VIF) sont sur fond d'alcool et selon le Préfet pour 100% des cas.

Considérant qu'à La Réunion, l'achat d'alcool coûte moins cher que de se nourrir.

Considérant que les réglementations actuelles ne permettent plus de juguler ce fléau, notamment avec un droit accise inégal par rapport à l'hexagone favorisant la vente d'alcool à très bas prix .



En présence de tous les acteurs institutionnels , politiques, professionnels de santé engagés, associations et bénévoles , j'ai émis la proposition qui demande à l'ensemble des parlementaires, NOUS 11, Députés, Sénateurs, ainsi que la Présidente de la Région Réunion et le Président du Département de La Réunion de co-signer un document unique sans équivoque qui sera adressé au Président de la République pour que La Réunion soit un Département/Peiy d'exception en abolissant la publicité de l'alcool sur la voie publique.

Cette proposition a été saluée par l'ensemble des professionnels de santé et associations bénévoles luttant contre l'addictologie.

En responsabilité, nous devons agir pour protéger notre population et nos marmailles !

Zot député,

Frédéric Maillot