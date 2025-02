Protection des enfants et droit à la culture : deux urgences, une exigence de justice sociale et républicaine !

Deux menaces pèsent aujourd’hui sur les principes fondamentaux de notre République : l’insuffisance dramatique des moyens dédiés à la protection de l’enfance et la remise en cause brutale du Pass Culture collectif. Un recul inacceptable ! Le groupe "Une Ambition pour le Département" alerte et demande des mesures immédiates (Photo www.imazpress.com)

Face à ces atteintes aux principes fondamentaux, nos élues Mme Monique ORPHE et Mme Brigitte ADAME ont pris l’initiative de défendre la justice sociale en rédigeant deux motions fortes adoptées à l’unanimité, appelant à des mesures concrètes et immédiates :

1. Enfance en danger : une défaillance collective inacceptable

La tragédie de la petite Stenaya à La Réunion vient rappeler, avec une violence inouïe, les failles persistantes du dispositif de protection de l’enfance. Alors que les signaux d’alerte se multiplient, l’absence de réponse rapide et efficace met chaque jour des vies en péril. Il est impératif d’agir, sans délai.

Nous demandons :

• Une augmentation immédiate des ressources humaines et financières dédiées à la protection des enfants en danger.

• Une meilleure coordination entre services éducatifs, sociaux et judiciaires pour un suivi rigoureux.

• Un soutien renforcé aux familles d’accueil, maillon essentiel d’un système aujourd’hui fragilisé.

Car, il est inacceptable qu’au XXIe siècle, des enfants continuent de perdre la vie par manque de protection adaptée.

2. Gel du Pass Culture : une attaque contre l’égalité d’accès à la culture

L’annonce brutale du gel de la part collective du Pass Culture constitue une attaque frontale contre l’accès à la culture des jeunes, en particulier ceux des territoires ruraux et des quartiers populaires. En amputant ce dispositif de presque 50 % de son budget, passant de 97 à 50 millions d’euros, le gouvernement sacrifie une génération et renforce les fractures sociales.

Nous déplorons :

• la réduction brutale d’un tel dispositif qui tendait vers une véritable démocratisation culturelle. Motivé par des impératifs budgétaires, ceci interroge sur les priorités du gouvernement et sur la minimisation de la culture à une simple variable d’ajustement financier.

Aussi, nous demandons :

• Le rétablissement du budget initial du Pass Culture pour préserver l’accès de tous à l’éducation artistique et culturelle.

• La garantie de financements pérennes pour les établissements scolaires et les structures culturelles locales.

• Une concertation nationale pour assurer une politique culturelle ambitieuse et égalitaire.

La République ne peut se renier

"Protéger nos marmailles et garantir leur accès à la culture, ce n’est pas négociable : c’est un droit républicain", déclarent avec force Monique Orphé et Brigitte Adame.

Le groupe Une Ambition pour le Département en appelle à la responsabilité collective et invite élus, associations et citoyens à se mobiliser. « Parce qu’aucun enfant ne doit être abandonné à la fatalité et que la culture ne doit jamais devenir un luxe. »