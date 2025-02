Que cela n’advienne jamais en France !

Suite à la condamnation aux États-Unis par un tribunal de Louisiane d’une femme Médecin new-yorkaise qui a prescrit des pilules abortives à une femme de Louisiane, État où l’avortement est interdit, y compris en cas de viol ou d'inceste, l’UFR appelle les Femmes à la plus grande vigilance, car ce qui se passe aux États-Unis montre la fragilité des droits des femmes, face à la montée des forces réactionnaires dans le monde.

Cette décision de justice est une première aux États-Unis depuis l'annulation par la Cour suprême de l'arrêté Roe v. Wade, qui autorisait à toutes les Américaines d'avorter dans tout le pays.

Heureusement, la résistance des femmes progressistes est là pour faire barrage et s’exprime à travers le courage de la procureure générale de l’État de New York,

Laetitia James qui refuse l’extradition du médecin vers l’État de Louisiane. "La criminalisation des soins liés à l’avortement est une attaque directe et éhontée contre le droit des Américaines à disposer de leur corps et à leur liberté de reproduction", a-t-elle dénoncé.

Les droits des femmes sont de plus en plus menacés partout dans le monde.

Dans ce contexte où le droit et l’accès à l’avortement reculent dans de nombreux pays, l’inscription de la "liberté garantie à la femme" de recourir à l’IVG dans laConstitution française en 2024 est assurément une avancée dont il faut se féliciter. Toutefois la notion de "liberté garantie" est floue et "la responsabilité laissée au législateur d’en établir les conditions ne garantissent ni le contenu de la loi, ni son effectivité sur le terrain” comme le déclarent les chercheuses du CNRS, Hennette-Vauchez S. et Marguet L. dans leur travail de recherche sur "L’avortement comme question constitutionnelle".

Le poète Aragon a dit : “Songez qu'on n'arrête jamais de se battre et qu'avoir vaincu n'est trois fois rien.

Et que tout est remis en cause du moment que l'Homme de l'Homme est comptable”, Alors battons-nous pour les droits des femmes ! À la Réunion et dans le monde !

L'Union des Femmes Réunionnaises