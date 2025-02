Le Conseil régional du culte musulman de La Réunion communique sur le mois de ramadan 2025

Dans un élan commun et une ferveur fraternelle qui parcourent toute la planète, les musulmanes et les musulmans vont débuter un mois extraordinaire qui appelle à la revivification des esprits et des cœurs dans le Rappel au Maître Suprême, à Son Livre – Al Qur’an, et à Son Messager (paix et bénédictions sur Lui). (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

C’est un temps singulier où notre instinct nous invite à nous ressourcer, à emprunter un chemin vers l’introspection et à nous élever spirituellement pour raffermir les liens. Se ressourcer pour renforcer le lien avec Le Créateur (à Lui Seul sont dues toutes les louanges).

Se ressourcer pour davantage de sobriété et de tempérance dans un monde ou les excès côtoient l’indigence, ou le surplus des uns fait injure aux nécessités des autres, ou l’instabilité et le chaos semblent prédominer, ou la satisfaction de l’immédiateté personnelle l’emporte sur la retenue indispensable pour continuer à penser et agir pour une société rassemblée et apaisée.

Se ressourcer pour davantage d’attention, de fraternité, de partage et de solidarité avec toute notre Humanité.

Se ressourcer pour davantage d’éthique, de patience, de bienveillance, de respect d’Autrui dans sa dignité, de connaissance de l’Autre et de soi-même, pour faire Humanité.

Faire Humanité dans un monde marqué par le retour des idéologies des années sombres, de la glorification de la force brutale au détriment du respect des droits humains ; de l’ignorance, de la peur, du rejet et de la haine de l’Autre ; cet

Autre, à la fois si proche et si éloigné. Faire Humanité pour vivifier la fraternité en cette année singulière, qui voit les musulmans et les catholiques partager un mois de ferveur spirituel par le jeûne du Ramadhan pour les uns, et le Carême pour les autres.

Dans ce mois béni ou nous faisons chacun des efforts pour nous rapprocher du Très Haut ; soyons aussi en pensée, en invocation et en fraternité avec nos semblables qui vivent des situations dramatiques ici même à La Réunion, mais également un peu plus loin chez nos voisins frappés par les phénomènes climatique destructeurs ; et encore plus loin, avec des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées, qui connaissent la guerre, l’injustice, la faim, l’occupation, les persécutions, l’oppression, l’expulsion et la destruction sauvages de leurs maisons et de leurs terres ; qu’ils soient Ukrainiens, Palestiniens, Ouïghours, Yéménites, Rohingyas, Soudanais, Haïtiens, Congolais ... et la liste n’est pas finie.

Que nos prières, invocations, actions pieuses, soient agréés et bénies par Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.

Qu’Il accorde Guidée et Protection à l’Humanité.

Le Conseil régional du culte musulman de La Réunion