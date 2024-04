Le constat de la Fondation Abbé Pierre à La Réunion est sans appel : À La Réunion, 144 000 personnes sont mal logées et au moins 231 enfants et leurs familles dorment dans la rue. Ne pas avoir de logement, c'est ne pas avoir de droit ! Et la situation s’aggrave d’année en année ! (Photo Redressement quartier de la Chaumière dans le cadre du plan de sauvegarde et inauguration de la maison de projets, photo sly/www.imazpress.com)

Rapport sur le mal-logement : logement pour tous, c’est des droits pour tous !

35 000 logements sont vacants à La Réunion selon la dernière enquête de l’INSEE de 2024. Saint-Denis fait d’ailleurs partie des communes en zone tendue en matière de logement. La commune compte en effet la plus grande part de logements vacants de l’île : 11,6% soit plus de 7 000 logements vides. Elle compte aussi le parc de logement le plus ancien de l’île : 45% de logements construits avant 1990.

Dans un contexte de changement climatique et raréfaction des matériaux, construire à tout va et vouloir un plan Marshall, comme le souhaite le parti socialiste, n’a plus de sens. Nous devons sortir d’une logique uniquement fondée sur le nombre de logements à livrer pour réfléchir à ce qui fait habiter, vivre les individus dans un même espace.

Dès 2026, avec notre majorité à Saint-Denis, dans le cadre de la transition écologique et sociale heureuse, nous proposons de faire de Saint-Denis une commune-jardin avec des logements adaptés. Cela se traduira notamment par :

- Le renforcement des moyens de lutte contre l’habitat insalubre et les marchands de sommeil,

- Le renforcement de la taxation sur les logements vacants ;

- Le développement des solutions d’habitat intergénérationnel et inclusif, comme prévu dans la loi

Elan, avec le soutien du Département de La Réunion

- Le soutien à la création d'n Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) sur Saint-Denis. Nous sommes surtout déterminer à protéger la jeunesse. Aujourd'hui aucun dispositif ne protège les 18-25 ans en matière d'accès au logement. Ils sont de plus en plus nombreux à vivre hors de la société et à dormir sur un banc ou sous un pont, sans droit ! Nous ne pouvons plus tolérer une telle

situation.

Avec fierté et sans ambiguïté, pour une société réunionnaise apaisée et digne, Logement d'abord pour tous !

Giovanni Payet

Président de la Voix citoyenne – La Réunion