Rassemblement en soutien à la Palestine : la Préfecture désavouée par le tribunal administratif

Ce samedi 28 octobre, le tribunal administratif a décidé de suspendre l’arrêté préfectoral qui interdisait le rassemblement prévu dimanche 29 octobre à 14h30, Place des cheminots, en soutien à la Palestine. (Photo photo d'archive rb/www.imazpress.com)

Le PLR salue cette décision du tribunal administratif qui va dans le sens de la liberté d’expression et qui va permettre de faire entendre nos voix en faveur de la paix et d’un cessez-le-feu immédiat. Nous ne pouvons rester silencieux face au massacre en cours à Gaza et dans les différents territoires palestiniens.

La tentative de vouloir réduire au silence tout discours qui voudrait exprimer une solidarité avec le peuple palestinien est irresponsable.

Nous regrettons les motifs invoqués par la Préfecture pour tenter d’interdire la manifestation qui tendent à stigmatiser la ville du Port. Cette ville a toujours été un lieu de lutte et de résistance et de grandes manifestations comme celles nombreuses contre l’apartheid en Afrique du Sud. La Place des cheminots, lieu de ce rassemblement, est une place symbolique qui rappelle les nombreuses manifestations qui ont été organisées pour la défense des droits, de l’égalité, de la dignité et pour la solidarité avec les peuples opprimés.

Le PLR appelle à participer à ce rassemblement et rappelle son engagement total en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et la création d’un État palestinien, condition indispensable pour garantir la paix au Proche-Orient.