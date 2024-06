Après les résultats attendus des élections européennes de dimanche dernier, le président de la république a pris la décision de dissoudre l’assemblée nationale. Il a décidé l’organisation de nouvelles élections législatives, dont le premier tour aura lieu le 30 juin et le second tour le 7 juillet. Nous sommes donc appelés aux urnes pour élire à nouveau nos députés (Photo www.imazpress.com)

Dans ce cadre, Action Populaire de La Réunion appelle au rassemblement et à la plus grande mobilisation de l’ensemble des forces de gauche et progressistes pour faire d’une part, réélire nos députés, sortants, élus en 2022 et d’autre part, faire élire un nouveau député de notre camp politique sur la troisième circonscription de la Réunion.

APR lance un appel à l’ensemble de ses militants mais aussi à tous les citoyens volontaires, pour que cette courte campagne permette à notre territoire d’envoyer 7 députés de gauche à l’Assemblée Nationale.

Pour défendre notre modèle social, pour défendre nos acquis sociaux, pour travailler à l’amélioration de nos conditions de vie, de notre pouvoir d’achat, pour modifier la réforme scélérate des retraites, pour vivre mieux demain, rassemblons-nous pour faire gagner les forces de progrès sur l’ensemble de notre territoire.

Ensemble, avec vous, la victoire est possible.



Pour APR, son secrétaire général, Fabrice Hoarau