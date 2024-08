Réaction après le décès de Serge Zéganadin

Le décès de Monsieur Serge Zéganadin, plonge de nombreux Saint-Pierrois dans l’émotion, beaucoup se souviennent de l’apport considérable de cet homme généreux qui avait ravi nombre d’entre nous avec ses viennoiseries qu’il confectionnait avec talent dans l’atelier de sa boulangerie du 44 rue Four à Chaux. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Serge Zéganadin, membre dirigeant, vice-président de la JSSP, a pris une part importante dans la vie sportive de notre cité, il fut également précieux au sein de la communauté tamoule en prenant la décision de la réhabilitation et de l’embellissement du temple Narassinga Péroumal, qu'il présida, avec le concours d’artisans de grands talents qu’il fit venir d’Inde.

Avec sa disparition, nous nous souvenons de l’homme extraordinaire qu’il fut, artisan habile dont le pain qu’il fabriquait, bien plus qu’une nourriture, était le symbole du lien qu’il tissait avec les Saint-Pierrois et l’emblème de sa bienveillance, de sa générosité et du dévouement mis en œuvre dans ses divers engagements.

Mes pensées accompagnent la famille et ceux qui l’ont connu, que le souvenir de Serge nous apporte réconfort et soutien en ce moment de tristesse.

Michel Fontaine