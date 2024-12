Réaction à la nomination de François Bayrou comme Premier ministre

Le Président de la République a choisi une nouvelle fois de ne pas respecter le verdict des urnes qui a pourtant rejeté la politique libérale et de régression sociale conduite depuis 7 ans et qui a été sanctionnée lors des élections européennes, des élections législatives anticipées et tout récemment encore par la censure du gouvernement de Michel Barnier. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le respect du résultat des urnes aurait du conduire le Président de la République à nommer un Premier ministre de gauche, ouvert aux compromis, puisqu’aucune coalition ne détient la majorité absolue mais que la coalition de gauche avait obtenu le plus grand nombre de députés.

En cohérence, les socialistes ne participeront pas à un prochain gouvernement et demeureront dans l’opposition au Parlement. Dans ce moment qui demande d’être responsable et à la hauteur de la fonction, j’attends du Premier ministre et du prochain gouvernement qu’ils prennent en compte les attentes des Français et plus particulièrement des Réunionnais.

Ma boussole restera la même à l’Assemblée nationale : des avancées telles que nous les avons défendues dans le programme du Nouveau Front Populaire. La justice sociale et fiscale doit primer pour la défense du pouvoir d’achat et des services publics, la préservation des petites retraites, la réussite de la transition écologique et enfin la lutte contre la vie chère. Je serai bien évidemment en pointe sur ce combat contre la vie chère et défendrai dans l’hémicycle le 23 janvier la proposition de loi du groupe socialistes et apparentés.

Pour ne pas risquer la censure, le Premier Ministre doit absolument construire des compromis utiles pour engager la réorientation de la politique gouvernementale. Un changement de méthode est aussi impératif : le Premier ministre doit renoncer à l’usage du 49.3 et apporter des garanties indispensables au bon fonctionnement de nos institutions. Nous lui demandons d’associer aux concertations les forces vives de la société civile en particulier les partenaires sociaux et les associations d’élus locaux. Il lui faut enfin amorcer un véritable changement de cap et se soustraire à la tentation de dépendre du Rassemblement National et de son programme xénophobe.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, toute poursuite d’une politique ou d’une méthode déjà censurée s’expose à la même sanction. La balle est dans le camp du Premier ministre.

Philippe NAILLET

Député de La Réunion 1ère circonscription