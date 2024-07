Réaction de Huguette Bello face à la prise de parole d'Emmanuel Macron sur le gouvernement

Nous nous réjouissons que le Nouveau front populaire s’est mis d’accord sur le nom d’une Première ministre. Mais vous voyez bien que le Président de la République n’accepte pas les résultats de ces élections (Photo : sly/www.imazpress.com)

Nous voudrions qu’on se mette au travail tout de suite, qu’il n’y est pas de trêve, parce qu’il n’y a pas de trêve pour la misère qu’il y a dans ce pays. La France est aujourd’hui un pays qui est quasiment en détresse. Le Président de la République n’accepte pas les résultats de ces élections et tout cela est bien dommageable pour les Français qui attendent que cela change, qui attendent que l’on mette fin à cette réforme des retraites, que personne n’accepte le pouvoir d’achat, l’éducation, la santé.

Et elle est volontaire cette jeune femme de 37 ans, qui est une énarque, elle est volontaire pour le faire. Elle a déjà travaillé sur beaucoup de dossiers. Et le Président de la République est réticent, il n’a même pas cité son nom hier soir et c’est ça qui est bien dommage.

Le Nouveau front populaire s’est mis d’accord et nous nous réjouissons de cet accord.

Lorsque mon nom a été évoqué, vous savez, je n’ai absolument rien demandé. Ça ne faisait pas consensus. Maintenant qu’il y a consensus, il faut que l’on aille vite. Il faut que le Nouveau front populaire et son programme soit mis en implication. Ce programme doit être mis en application le plus rapidement possible et le Président de la République doit s’exécuter parce que le peuple s’est exprimé. C’est la volonté du peuple qu’il doit mettre en oeuvre.