Réaction de La Réunion Plus Verte à la mise en redressement judiciaire de l’aéroport de Pierrefonds

Ce 25 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a prononcé la mise en redressement judiciaire du Syndicat Mixte de Pierrefonds, gestionnaire de l’aéroport de Saint-Pierre. En tant que président de La Réunion Plus Verte et porte-parole d’une opposition citoyenne déterminée à défendre les intérêts des Saint-Pierrois, des Sudistes et des Réunionnais, je m’insurge contre cette nouvelle étape dans l’agonie programmée d’une infrastructure essentielle à notre île.

À La Réunion, les aéroports ne sont pas un luxe, mais une nécessité absolue. Contrairement à la France hexagonale, où nous militons pour le train comme alternative écologique, ici, quitter l’île ou la relier au reste du monde repose uniquement sur l’avion.

L’aéroport de Pierrefonds devait incarner cette lifeline pour le sud, avec l’ambition affichée de permettre un jour aux Sudistes de s’envoler directement vers la métropole. Au lieu de cela, nous assistons, impuissants, à son lent dépérissement, fruit d’une gestion désastreuse et d’un manque chronique de volonté politique.

Quelle tristesse de voir un tel potentiel sacrifié !

Cette décision pose des questions cruciales. Quel avenir pour Pierrefonds, alors que chaque avion décollant de Saint-Pierre plutôt que de Roland-Garros évite des heures d’embouteillages sur la route des Tamarins ou la quatre-voies, réduisant ainsi le stress et la pollution causés par des milliers de voitures convergeant vers le nord ?

Quel avenir pour les employés de l’aéroport, pris en étau entre une dette de 6 millions d’euros et des promesses non tenues ? Nous exigeons des engagements fermes pour préserver leurs emplois et une transparence totale sur les choix à venir.

La Réunion Plus Verte refuse de baisser les bras face à cet abandon. Nous appelons à un sursaut collectif des autorités – État, Région, Département, Interco et communes du sud – pour sauver et repenser Pierrefonds.

Cet aéroport doit redevenir un atout pour notre île, en misant sur une gestion rigoureuse et une vision durable : des vols régionaux optimisés, une desserte touristique ainsi que le fret au service du sud, et une réponse concrète aux besoins des Réunionnais, pour qui l’avion n’est pas une option mais une réalité incontournable.

Laisser mourir Pierrefonds, c’est condamner le sud à rester dans l’ombre du nord, au détriment d’un développement juste et équilibré pour toute l’île. Nous ne pouvons l’accepter. Le sud mérite un aéroport à la hauteur de ses ambitions, pas un symbole d’échec. Donnons-lui un avenir.

Emmanuel Doulouma, président de La Réunion Plus Verte, porte-Parole de Saint-Pierre Plus Verte, opposition citoyenne de Saint-Pierre