Réaction suite à la décision du Conseil Constitutionnel

Avec mon équipe de campagne, les militantes et militants nous avons appris, ce jour, la décision du Conseil Constitutionnel concernant les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la 6 e circonscription de La Réunion.

Comme nous l’avons fait dès le départ, c’est avec les militantes et militants de la circonscription que nous analyserons globalement cette décision. Nous prendrons également attache avec notre conseil juridique. C’est ensemble que nous allons déterminer les suites à donner. Nous réunirons donc les militantes et militants de la 6 e circonscription dès ce lundi 19 juin 2023 et feront connaitre notre position après ce temps d’échange militant.

En tout état de cause, fidèle à notre longue tradition de lutte, le combat continue pour la responsabilité et le développement durable et solidaire de La Réunion.



Nadine Gironcel Damour

Secrétaire de la section PCR