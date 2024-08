Réaction suite au décès de Serge Zéganadin

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Monsieur Serge Zéganadin ce jeudi 1er août 2024. En mon nom et au nom de notre Conseil d'Administration, je tiens à vous exprimer nos sincères condoléances en ces moments difficiles.

Notre Communauté à travers la jeune histoire de I'lle de la Réunion, a vu se construire, grandir et s'affirmer des hommes de tempéraments, de conviction et d'autorité,

Monsieur Zéganadin était de ceux qu[ pouvaient rassembler au-delà de la communauté tamoule et agir pour la préservation de notre identité cultuelle et culturelle.

Et je veux prendre pour exemple le 3ème plus beau monument national le Temple de Narassingua Perou mal qui fut rénover grâce à sa persévérance et sous sa mandature.

A toute sa famille et à ses proches, je renouvelle mes sincères condoléances_

Le Conseil d'administration, Le président, Jean Luc Amaravdy