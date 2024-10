Réaction suite au discours de politique générale de Michel Barnier au Sénat

Michel Barnier semble faire preuve d’écoute et de considération vis-à-vis des Outre-mer. Je salue l’écoute et ne refuse jamais le dialogue mais je demande des preuves. Le budget en sera une. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Face à la contrainte budgétaire, les lettres plafonds envoyées par Bercy au ministère des Outre-mer, c’est que les crédits baisseraient de 200 millions d’euros. Soit -9% !



Cela se traduirait par des dépenses en moins en faveur du logement dans les Outre-mer (dispositif de la LBU - Ligne Budgétaire Unique), dans des exonérations plus faibles de charge salariale Outre-mer (dispositif LODEOM qui bénéficie aux plus petits salaires dans les Outre-mer), dans la baisse des crédits donnés aux collectivités qui investissent et construisent sur notre territoire…



C’est très concret pour les Réunionnais.



Est-il légitime de demander aux territoires qui sont les plus vulnérables de telles économies ?



Après une réduction sans précédent de 78,8 millions d'euros des crédits du ministère en février dernier, ces économies, si elles sont confirmées, auraient des conséquences désastreuses pour nos territoires, déjà fragilisés par des taux de pauvreté ou de chômage sensiblement supérieurs à la moyenne nationale.



Je m’y opposerai avec fermeté lors de l’examen du Projet de loi de finances comme du Projet de loi de financement de la sécurité sociale.



Le Premier ministre évoque un accompagnement renforcé des Outre-mer en matière d’ingénierie. Il annonce aussi la création de laboratoires d’innovation dédiés au solaire et à la géothermie.



Je le prends au mot : soyons ambitieux et fiers pour nos Outre-mer. Recréons le désir d’Outre-mer.