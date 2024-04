Réarmement économique par la guerre contre les pauvres : la sénatrice interpelle le Premier Ministre

Lors de la session de questions d'actualité au gouvernement (QAG), j'ai interpellé la Ministre du Travail, de la santé et des solidarités sur ses dernières annonces au sujet d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la quatrième de la présidence Macron (Photo : www.imazpress.com)

Le mercredi 27 mars dernier, le Premier ministre avait annoncé, sur les antennes de TF1, la volonté de mettre en place une réforme globale de l'assurance-chômage d'ici juillet, qui pourrait entrer en vigueur en automne. Ses propos font polémique, et ont fait réagir opinion publique et élus, jusqu’au sein de la majorité gouvernementale. Augmentation du temps de cotisation, réduction de la durée d'indemnisation sont autant de mesures qui ne peuvent qu'aggraver la situation des plus précaires, d'autant plus à La Réunion où la pauvreté atteint des niveaux records et où le taux de chômage est deux fois supérieur à l'Hexagone .

Dans mon intervention au Sénat en séance de questions d'actualité au gouvernement, j'ai tenu à lui rappeler que "le chômage n'est ni un choix, ni un confort, il est toujours le résultat d'un accident de vie". Le chômage est toujours une situation subie.

En tant que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et présidente de l'Union des femmes réunionnaises, je me devais également de parler de la situation des familles monoparentales qui ont, en très grande majorité, des femmes à leur tête et qui connaissent les pires difficultés d'intégration dans le marché du travail en raison du manque de solution de garde pour leurs enfants.

J'ai également tenu à rappeler au gouvernement à quel point cette réforme serait mal venue dans ce contexte inflationniste et de crise du logement. À La Réunion, où 45.000 personnes sont encore en attente d'un logement, où le prix des loyers a explosé et où se nourrir devient de plus en plus difficile, il serait indécent de demander aux Réunionnais de choisir entre se loger et se nourrir.

Les solutions pour combler le déficit décrit par le gouvernement sont nombreuses : retour de l'ISF, taxation des super-profits, lutte contre l'évasion fiscale... Le gouvernement doit changer sa stratégie. La priorité est de permettre à tous nos concitoyens, en emploi ou

privés d'emploi, de vivre dignement.