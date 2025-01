Réduction du budget des Parcours emploi compétences : un nouveau coup porté à l’action des associations

Le Mouvement associatif de La Réunion s’alarme de l’arrêté préfectoral publié en ce début d’année annonçant la réduction du taux de financement des Parcours Emploi Compétences à La Réunion de 60 à 53% et la diminution de leur durée maximale de 11 à 10 mois dans le cadre d’un renouvellement.

Les inquiétudes nées en octobre dernier lors de la présentation du Projet de loi de finances 2025 prennent corps au travers de ces annonces, poursuivant la réduction

des aides à l’emploi pour les personnes qui en sont le plus éloignées.

Ces baisses viennent également fragiliser la capacité des structures qui les emploient à mener leurs actions d’intérêt général. De nombreuses associations vont

ainsi être touchées, et se verront pour certaines contraintes de réduire leurs activités, ne pouvant compenser la baisse de prise en charge de l’Etat.

Cette décision est un nouveau coup porté aux associations, dans un contexte financier déjà difficile et sur lequel pèsent de nombreuses incertitudes face aux baisses de moyens annoncées dans plusieurs champs des politiques publiques et pour les collectivités, premiers partenaires financiers des associations.

Le Mouvement associatif de La Réunion appelle les parlementaires, dans les nouveaux débats budgétaires à venir, à se mobiliser contre la réduction de l’enveloppe

budgétaire allouée aux PEC et à soutenir ainsi le maintien du taux de prise en charge, en faisant entendre l’importance de cette politique pour notre territoire, marqué par un besoin fort d’accompagnement à l’emploi.

Le Mouvement associatif de La Réunion appelle par ailleurs à ce qu’une réflexion de fond soit menée sur le soutien à l’emploi associatif en tant que tel, à côté des politiques dédiées à l’insertion, pour les missions d’intérêt général et d’utilité sociale qu’elles mènent au quotidien et sans lesquelles la cohésion sociale et territoriale serait mise en péril.

Ces sujets seront abordés le 28 janvier prochain, lors de la conférence « Renforcer le financement des associations : une urgence démocratique » organisée par Le Mouvement associatif de La Réunion au OCA, Saint-Denis.

Le Mouvement associatif de La Réunion