Réduire le nombre de ministres et de parlementaires avant de tondre les retraités et le personnel de la fonction publique

Le Premier Ministre Michel Barnier s'est dit vendredi "ouvert" à d'autres solutions de la part des députés que le report de la réévaluation des pensions des retraités, lors du débat budgétaire auquel ont prévu de s'opposer les députés du RN, LFI,Gérard Darmanin, les Républicains, et quelques Macronistes (Photo AFP)

Pourtant il y a déjà des propositions. L’idée de réduire le nombre de parlementaires était une vieille promesse d’Emmanuel Macron candidat à la présidentielle de 2017 et de compléter le projet de loi par une dose de proportionnelle aussi. « La France compte beaucoup trop de mandats électifs et on peut difficilement demander aux Français des efforts et aux agents publics d'accepter de réduire substantiellement leur nombre... ». Je proposerai la réduction d’un tiers du nombre de parlementaires (députés et sénateurs) disait-il en 2017.

Malheureusement, ce projet s’inscrivait semble-t-il dans un air du temps de critique à l’égard des politiques, et particulièrement des parlementaires, bien vite mis sous le tapis ou aux oubliettes.

Á noter jusqu’en 1986, il n'y avait que 493 députés pour toute La France. Tous ceux qui ont siégé à l'Assemblée nationale avant et après cette date ont pu constater que le passage à 577 députés « n'a apporté strictement aucune amélioration ni à la qualité, ni à l'efficacité du travail parlementaire » reconnaît une large majorité des Français ainsi que le gouvernement.

La réduction de 30 % de l'effectif maximum des deux chambres limiterait le nombre de députés à 404 et celui des sénateurs à 244, presque tous les candidats à la présidentielle avait fait leur cheval de bataille. Aussitôt élus, chacuns pensent à leurs propres intérêts.

Pourtant, cette mesure était censée redonner confiance aux citoyens, en réduisant les dépenses consacrées à la vie publique. Elle devait contrer l'idée ou le ressentiment que les politiques sont là pour se servir plutôt que pour servir.

Hélas, mille fois hélas l’examen de ce texte constitutionnel n’a jamais abouti et reste en stand-by depuis. Il avait fait d’abord l’objet de débats houleux à l’Assemblée, alors secouée par le scandale de l’affaire Benalla, puis se heurte à l’opposition du Sénat, à majorité de droite. Malgré que cette réforme est plébiscitée par une grande majorité de français, car elle générerait avant tout des économies pour l’État (médias nationaux).

Viennent ensuite la crise des Gilets jaunes, puis l’épidémie de Covid-19. « Très clairement, ce texte ne sera plus abordé avant la fin du quinquennat, reconnaît Prisca Thévenot, l’une des porte-parole de la majorité.

L’agenda législatif ne le permet plus, notamment à cause des textes d’ordre sanitaire, même si ce sujet mérite encore d’être débattu » (presse nationale). Et depuis c’est le grand silence, alors qu’on est à mi-mandat du présidentiel, alors que la France est sous la menance d’une crise financière sans précédant.

Aujourd’hui, le projet doit sortir des oubliettes en raison des économies exigées, surtout pas tondre les retraités et le personnel des collectivités sans que nos politiques montrent l’exemple.

Moi j'en ai une petite idée, réduire d'un tiers ministre (de 39 à 26) et parlementaire, de supprimer les intercommunalités et les tous les satellites qui y gravitent autour (SEM, SPL...etc), chasse à la fraude sociale, évasion fiscale/cadeaux fiscaux, corruption...etc, au lieu de faire les poches de retraités et d'augmenter encore les franchises sur les médicaments.

Sinon les Français croiront qu’on est mieux servi que par soi-même aussi bien pour la retraite de nos parlementaires que des économies à faire sur le dos des autres. Á moins que nos parlementaires et ministres osent franchir le pas ? On peut quand même s’autoriser de rêver ou croire au miracle quand tout va mal.

Jean Claude Comorassamy