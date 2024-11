Réformes de l’État et restrictions budgétaires : défendre les intérêts des agents de la fonction publique à La Réunion

Dans un contexte de réformes de l’État et de restrictions budgétaires, Charles Cosse, secrétaire général de la Fédération UNSA Territoriaux, accompagné d’une délégation composée de responsables nationaux et locaux, a effectué une visite officielle à La Réunion du 31 octobre au 6 novembre 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Au cours de son séjour, il a rencontré plusieurs représentants d’institutions : la Préfecture, la Région, le Conseil Départemental, le SDIS 974, le Centre de Gestion ainsi que des représentants de Villes.

Lors de ces échanges, l’Unsa Territoriaux a plaidé pour une politique de soutien au service public, dans le respect des valeurs de solidarité et de responsabilité. Charles Cosse a souligné que les agents publics ne pouvaient être considérés comme une simple variable d’ajustement dans le cadre des restrictions budgétaires.

Une réalité précaire préoccupante et un taux d’administration plus élevé qu’en métropole.

Le diagnostic posé est alarmant : à La Réunion, la précarité de la fonction publique territoriale est particulièrement marquée, avec un taux d’administration supérieur à celui observé en métropole. Pour envisager des solutions pérennes et adaptées aux spécificités locales, une coordination renforcée entre l’État, les acteurs socio-économiques et les syndicats s'avère indispensable.

Inquiétudes sur le pouvoir d’achat et les conditions de travail

Les réformes récentes du système de retraite, l’augmentation du recours aux contrats précaires et la crise économique fragilisent considérablement le pouvoir d’achat des agents publics. Ces évolutions suscitent des inquiétudes croissantes concernant l’avenir des conditions de travail et de vie des agents.

Un appel à définir un "Contrat Social" pour la fonction publique territoriale à La Réunion

Pour préserver les droits des agents réunionnais et répondre aux défis actuels, Charles Cosse a lancé un appel aux décideurs locaux pour définir un "Contrat Social" pour la fonction publique territoriale à La Réunion. Ce contrat devrait être porté dans le cadre d’un dialogue social renforcé et constructif avec les partenaires sociaux et les agents eux-mêmes.

La Fédération UNSA Territoriaux s’engage à défendre auprès du gouvernement les intérêts des agents afin de garantir une fonction publique territoriale à La Réunion plus stable, plus équitable et mieux adaptée aux spécificités de La Réunion, dans une collaboration solide et franche avec les acteurs locaux.