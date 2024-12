Refus d’ouverture d’un centre de formation en orthophonie à La Réunion

La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) condamne fermement le blocage initié par le Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche quant à l’ouverture d’un centre de formation en orthophonie à La Réunion. Cette décision inique constitue une négligence grave envers les besoins sanitaires de la population insulaire réunionnaise. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Alors que la Réunion est un territoire qui présente des déterminants de santé locaux complexes et une situation linguistique spécifique, les orthophonistes sont au cœur des enjeux de santé locaux et leur présence partout sur le territoire est indispensable. Dans ce contexte, le projet de création du centre de formation à La Réunion a émergé, fruit d’un travail approfondi entre les orthophonistes du territoire, le syndicat régional, l'URPS, les universitaires et le Conseil régional de La Réunion, avec un soutien particulièrement actif de sa présidente, Huguette Bello dès les prémisses de ce projet.

Force est de constater que depuis le remaniement ministériel de septembre, c'est à un ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche absent, feignant de comprendre les enjeux directs pour la population, auquel nous devons faire face. Alors même que les modalités liées à la plateforme Parcoursup doivent être arrêtées dans les jours à venir, il est urgent de tout mettre en œuvre pour que la création d’un centre de formation en orthophonie se concrétise.

La formation d’orthophonistes à La Réunion permettra d’apporter une réponse concrète aux difficultés d’accès aux soins orthophoniques sur l’île. En exerçant naturellement dans leur région de formation, ces orthophonistes pourraient garantir une prise en charge de proximité,adaptée aux enjeux linguistiques spécifiques de La Réunion, plus de stabilité démographique et une meilleure répartition géographique des professionnels.

La FNO demande instamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de clarifier sa position quant à l'ouverture du centre de formation en orthophonie à La Réunion. Il est impératif de garantir une offre de soins adéquate et adaptée aux besoins spécifiques de la population. Dans cette perspective, la FNO réaffirme sa disponibilité pour engager un dialogue constructif avec les équipes ministérielles et appelle à une réunion d’urgence afin de traiter ce sujet d’intérêt général.