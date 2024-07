Merci aux Réunionnais.e.s

Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le soutien massif que vous m'avez apporté lors de cette élection législative. Grâce à vous, nous avons obtenu un score remarquable, démontrant notre désir collectif de changement et d'amélioration pour notre quotidien (Photo : )

Je présente mes sincères félicitations aux candidats élus à l’issue de ce second tour et à tous ceux qui ont mené cette campagne avec détermination et passion. Le Président de La République qui n’a jamais été à l’écoute des Français doit répondre de manière proactive aux résultats des élections, mais aussi renforcer la confiance perdue en prenant en compte l'engagement des citoyens dans le processus démocratique et le résultat des élections législatives.

Il doit impérativement entendre le vote des Français et agir en conséquence. Il doit instaurer un climat de confiance et de stabilité, essentiel pour le développement harmonieux du pays. M Macron doit respecter le vote des électeurs en formant un gouvernement qui reflète ces résultats tout en assurant une gouvernance efficace et représentative, il doit ainsi renforcer la légitimité démocratique et répondre aux attentes de la population.

Cependant, je tiens à rappeler à tous les candidats élus que les promesses faites aux électeurs doivent être respectées.

Nous sommes dans une période de grande tension sociale et économique, nous sommes à genoux et il est impératif que les engagements pris durant la campagne soient honorés sans délai.

Les mesures promises doivent être mises en œuvre pour répondre aux besoins urgents de notre population. Nos concitoyens Réunionnais attendent des actions concrètes qui amélioreront leur quotidien et apporteront des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés ( la lutte contre la vie chère, l’insécurité, la lutte contre le chômage, le soutien aux TPE, l’accès à un logement digne et abordable, le vieillissement de la population, la transition énergétique , la cohésion sociale ... )

Je demande à tous les élus de tenir compte de la gravité de la situation et il est crucial de rester vigilant. Les Réunionnais attendent des actes, pas seulement des paroles.

Je resterai vigilant et actif, continuant à défendre nos valeurs et à veiller à ce que chaque promesse soit transformée en action concrète.

Merci encore pour votre confiance et votre soutien. Continuons à travailler ensemble pour le bien des Réunionnais.

La création prochaine de notre mouvement citoyen nous permettra d’aller plus loin dans nos débats et propositions pour améliorer notre quotidien.

Avec toute ma gratitude .