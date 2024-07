Remerciements et appel à la mobilisation pour le second tour des élections législatives

Je tiens à remercier chaleureusement les électeurs Saint-Paulois qui se sont déplacés beaucoup plus nombreux qu’en 2022. Ce sursaut démocratique doit continuer et s’amplifier lors du second tour pour permettre à tous les candidats du Nouveau Front Populaire de La Réunion de l’emporter (Photo www.imazpress.com)

À Saint-Paul, les deux candidats soutenus par la majorité municipale, Karine Lebon et Perceval Gaillard, arrivent en tête à l’issu du 1er tour.

C’est un résultat significatif, que nous devons confirmer et amplifier encore plus la semaine prochaine, qui sera cruciale et déterminante.

Nous devons convaincre jusqu’à dimanche prochain sur le terrain que le seul choix pour La Réunion, c’est le Nouveau Front Populaire.

Ce soir, le score du Rassemblement National n’a jamais été aussi élevé à La Réunion et en France hexagonale. Cela témoigne d’une contestation profonde de la politique menée par Emmanuel Macron.

Nous devons changer les choses et seul le Nouveau Front Populaire propose un projet de justice sociale crédible, sérieux et porteur d’espérance.

Nous comptons sur tous pour maintenir cet élan et pour faire entendre notre voix pour le second tour. Ensemble, nous pouvons changer La Réunion.

Emmanuel Séraphin

maire de Saint-Paul