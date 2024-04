Rencontre avec le cabinet de Madame la Ministre Aurore Bergé et Préfet de La Réunion

Dans le cadre de la visite de Madame Aurore Bergé, Ministre déléguée auprès du Premier Ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de Lutte contre les discriminations de France, "Le Collectif des Hindous de La Réunion" a été reçu par son cabinet et par celui de Monsieur Le Préfet de La Réunion (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les échanges ont été riches et constructifs. Après avoir présenté notre association, nous avons exposé les problématiques suivantes :

1. La banalisation des discours haineux qui portent atteinte à la cohésion sociale, nous avons mis l’accent sur la nécessité de détecter les mécanismes qui concourent au délitement du lien social. La méfiance et le rejet de l’autre naissent de l’ignorance.

Nous nous mettons à la disposition de l’État pour une plus fine appropriation de l’hindouisme et de sa communauté de fidèles, en constante mutation.

2. Nous souhaitons contribuer à l’effort de la nation dans ses actions en faveur la laïcité, garante de notre existence et de notre élévation.

3. Certains de nos officiants se proposent d’intervenir dans les établissements publics en tant qu’aumôniers. Cette proposition a été favorablement accueillie car elle répond à une réelle demande.

4. Enfin nous avons rappelé les difficultés rencontrées par les agents publics pour faire valoir leurs droits en matière d’autorisation d’absences spéciales pour motifs religieux or, l’inégalité de traitement qui régnait à ce sujet entre les communautés religieuses depuis 1967 a pris fin le 17 juillet 2023, par un acte décentralisé de Monsieur Le Préfet de La Réunion dans notre département. Les services de l’État vont à nouveau transmettre l’information à l’ensemble des administrations publiques. De notre côté, nous restons vigilants et remonterons les dysfonctionnements constatés.

Nous continuons à échanger avec le cabinet de Monsieur Le Préfet pour approfondir les pistes de travail envisagées.

Le Président de l’association Le Collectif des Hindous de La Réunion,

Alain Mardaye