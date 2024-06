Résultats des élections européennes et appel à la vigilance contre l’extrême droite

Les résultats des élections européennes viennent de tomber, marquant un tournant significatif dans notre paysage politique. Le Rassemblement National (RN) a réalisé un score historique de 31,5 %, provoquant la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président Emmanuel Macron. Ce résultat est alarmant et doit nous rappeler les dangers que représente l’extrême droite pour notre démocratie et nos valeurs républicaines.

Le succès du RN n'est pas simplement une victoire électorale; c'est un avertissement sérieux pour tous ceux qui croient en une société inclusive et tolérante. L'extrême droite prône des politiques de repli sur soi, de division et de discrimination, qui sont contraires à l'esprit de solidarité et de diversité de notre nation.

Il est crucial que nous restions vigilants et que nous nous mobilisions pour défendre notre démocratie contre les menaces que représentent ces idéologies. En tant que citoyens responsables, nous devons nous engager activement pour promouvoir des valeurs de tolérance, d'inclusion et de respect des droits de tous.

Nous appelons tous les Réunionnais et Réunionnaises, à réfléchir aux conséquences de leurs choix électoraux et à s'unir pour barrer la route à l'extrême droite lors des prochaines élections législatives anticipées prévues pour les 30 juin et 7 juillet.

Restons unis et déterminés à défendre les valeurs de notre République. Ensemble, nous pouvons contrer les forces de la division et construire un avenir meilleur pour tous.

Sharif Bemat

Ancien candidat aux élections législatives sur la 4ème circonscription de La Réunion

Membre du parti Renaissance