Roger Ramchetty appelle à défendre ce qui fait sens pour notre île

Le vivre-ensemble réunionnais se trouve réellement menacé par les résultats du premier tour des Législatives. Dans une île où les valeurs de tolérance, de solidarité et de respect de l’autre demeurent fondamentales au regard de son histoire, un contexte anxiogène a généré des opinions radicalement opposées à ces valeurs. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, composé de représentant.te.s d’associations du monde culturel, sportif et de l’éducation populaire invite les Réunionnais.e.s, et particulièrement le "quatrième tiers silencieux", à défendre ce qui fait sens pour notre île.

Par-delà nos différences et notre diversité, sociale, culturelle et cultuelle, nous avons la même conscience de ce qui a été historiquement constitutif de La Réunion, la nécessité de nous entraider pour pouvoir aller plus en avant, sans distinguer les un.e.s au détriment des autres.

À l’heure où ce parti-pris est remis en cause, en conscience, mobilisons-nous tou.te.s pour conserver ce qui fait de cette île un exemple : le respect des un.e.s et des autres et la défense du fait que "La Rényon, sé domoun partou ; sé in sèl pèp !"