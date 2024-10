Saint-Joseph : une journée internationale de la femme rurale et statut du conjoint collaborateur

La commission des agricultrices, section féminine de la FDSEA, organise ce mardi 15 octobre 2024, la journée internationale de la femme rurale dans la Hall de Saint-Joseph de 9h à 17h. C’est une journée familiale qui inclus un marché de productrices, l’exposition de matériel agricole et la présence d’institution du milieu comme la CGSS, la FDGON et d’autres encore est ouverte à tous et gratuitement. (Photo Agriculteurs à la DAAF sly/www.imazpress.com)

Cette année, durant un rond’Kozé, c’est la problématique du statut de conjoint collaborateur qui sera abordé. En effet, le statut de conjoint ou conjointe collaboratrice est maintenant limité à 5 ans. En 2026, les premières personnes concernées perdront leur statut au sein des exploitation donc dans peu de temps.

C’est aujourd’hui 1880 personnes qui sont concernées par cette problématique. Elles devront faire face à des difficultés encore méconnues pour trouver une nouvelle reconnaissance sur l’exploitation. Or à la Réunion, une grande majorité de nos exploitations sont moyennes et petites. Il faudra soit créer une société, faire passer un des deux comme salarié agricole ou séparer l’exploitation en deux. Une solution identifiée est aussi le statut de co-exploitant.

Cependant ce statut spécifique amène une lourdeur administrative et demande à l’exploitation de pouvoir sortir deux salaires.

A l’heure où les chefs d’exploitation ont du mal à se rémunérer, comment faire pour supporter ces augmentations de charge à des exploitations qui resteront les mêmes.