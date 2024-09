Saint-Paul dit adieu à William Séraphin

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de William Séraphin, survenu dans la nuit à l’âge de 84 ans. Ancien Conseiller municipal de Saint-Paul, il a œuvré avec un engagement sans faille de 2008 à 2014, sous la première mandature de Madame Huguette Bello (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et les élu·es du Conseil Municipal tiennent à exprimer leurs plus sincères condoléances à ses cinq enfants : Cyril, Jocya, Raissa, Giorgino et Jean-Charles ainsi qu'à ses petits-enfants.

La disparition de William Séraphin est une perte profonde pour notre commune. Nous rendons hommage à son engagement dévoué au service des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois.

Né le 26 mai 1940 et décédé le 19 septembre 2024, William Séraphin, a consacré sa vie à soutenir les autres, non seulement dans son quartier de Saint-Gilles-les-Hauts mais également au-delà, sur l'ensemble du territoire.

Toujours disponible pour ses amis et les membres de la famille, il a profondément marqué la communauté par sa générosité et son dévouement. Sa mémoire restera à jamais gravée dans le cœur de tous ceux qu’il a aidés et accompagnés au fil des ans.

La Ville de Saint-Paul tient à exprimer tout son soutien à sa famille dans cette épreuve douloureuse.

La veillée débutera cet après-midi, et les obsèques se tiendront demain à 14h à l’église de Saint-Gilles-les-Hauts, suivies l’inhumation au cimetière de Villèle. En ces moments de douleur et de peine, que la force et l’amour les accompagnent dans cette épreuve difficile.