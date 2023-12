Le rejet du texte sur l'immigration porté par monsieur Darmanin à l'Assemblée nationale est un fait politique majeur et un camouflet pour le ministre de l'intérieur et le gouvernement (Photo rb/www.imazpress.com)

Pour la première fois dans l'histoire de la République un gouvernement voit son texte rejeté avant même son examen dans l'hémicycle.

C'est un camouflet pour le Ministre de l'Intérieur qui s'est investi personnellement sur ce texte, a multiplié les manœuvres et les fake-news pour finalement voir son texte battu avant même d'être débattu. Il doit démissionner. Il n'a plus la légitimité politique ni l'autorité pour continuer sa mission Place Beauvau.



C'est un camouflet pour le gouvernement qui n'a pas de majorité pour gouverner le pays sans l'arme du 49.3. Sans 49.3 il n'y aurait pas eu de réforme des retraites qui a volé 2 ans de vie aux Françaises et aux Français. Sans 49.3 il n'y aurait pas eu de budget austéritaire, antisocial et anti-écologique de voté. Sans 49.3 le roi est nu.



Cette victoire est celle de la démocratie. Quand on laisse les député.e.s voter c'est le vote souverain de la Nation qui s'exprime et non la volonté d'un seul qui prévaut. Le chantage à la dissolution n'a pas fonctionné et ne fonctionnera pas. Quoi que choisisse le Président, nous continuerons le combat. Nous sommes prêts !

Perceval Gaillard