Sans approuver un budget injuste, Place publique ne votera pas la censure

Dans une situation géopolitique dramatique, devant la possibilité d’un effondrement économique et conscients de la nécessité d’adopter un budget pour éviter d'ajouter un crise aux crises dont le poids pèserait une fois de plus sur les plus précaires, nous assumons ce choix politique de la ne pas censurer le gouvernement. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La configuration actuelle de l’Assemblée nationale et les rapports de forces politiques ne nous permettent pas de bâtir une majorité pour adopter un autre budget que celui-ci. Prétendre l’inverse serait mentir.

À la fois opposés au gouvernement et refusant la stratégie du chaos, notre position rejoint donc celle d’une majorité de Français.

Aux côtés de nos partenaires socialistes, nous avons fait le choix d’une négociation difficile qui a permis d’obtenir la réindexation des retraites ainsi que l’ouverture d’une conférence pour réexaminer la réforme de 2023, une hausse du budget de l’hôpital public et une évolution de la fiscalité afin que les hauts patrimoines contribuent davantage, la non-suppression de 4000 postes d’enseignants et la réduction de la coupe budgétaire pour les territoires français d'Outre-mer.

Nous ne sommes pas satisfaits, nul ne peut dire que ces avancées sont insignifiantes. Nous sommes d’accord avec les partenaires sociaux qui prennent le parti de tout faire pour arracher des concessions pour les Français.

Notre refus de la censure aujourd’hui n’est pas un blanc-seing. Il n’est ni systématique ni définitif.

Ni ce gouvernement, ni ce budget ne nous conviennent et nous réaffirmons notre rejet des politiques menées en particulier par les ministres de l’Intérieur et de la Justice, assumées par un Premier ministre allant même jusqu’à utiliser les mots de l’extrême-droite en parlant de "submersion migratoire".

Nous sommes pleinement mobilisés pour proposer une autre voie au pays, une voie plus sociale, plus humaniste, plus écologique et plus démocratique.

Les grandes questions seront tranchées dans les urnes et Place publique partout en France hexagonale et d'Outre-mer sera au rendez-vous des prochaines échéances électorales pour faire triompher notre vision et notre projet pour la France.

Christophe Estève et Jean-Eudes Dallou, Co-référents de Place publique Réunion