Séisme au Maroc : le député présente ses condoléances

Après le puissant séisme qui a secoué le week-end dernier le Maroc, faisant plus de 2000 morts, dont 4 français, et plus de 2000 blessés, je veux ici présenter mes sincères condoléances au peuple marocain et à ceux qui vivent ici à la Réunion. (Photo photo RB imazpress)

Les images et les témoignages sont intenables tant les pertes et les dégâts sont considérables.

La grande souffrance et la peur qui habitent actuellement les marocains exigent de notre part soutien et compassion. Courage. Soyez forts.



Jean Hugues RATENON

Député de La Réunion