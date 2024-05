Signature de l’accord de performance collective : "cet accord représente un effort remarquable du personnel"

C’est avec un réel soulagement que j’ai accueilli la signature définitive de l’accord de performance collective conclu par la direction de l‘entreprise avec les représentants du personnel d’Air Austral, avec le soutien des actionnaires (Photo : www.imazpress.com)

La feuille de route exigeante fixée par l’État et dictée par la gravité et l’urgence de la situation, ne laissait aucune alternative.

Je tiens à saluer l’esprit de responsabilité dont a fait preuve l’ensemble des parties prenantes à cet accord et cet accord représente un effort remarquable du personnel dont nous devons mesurer toute la signification. Je sais en effet ce que cela signifie en terme d’effort personnel pour chacune et chacun des salariés. Il traduit leur plein engagement et leur profond attachement à leur compagnie qu’ils font vivre chaque jour et qui est aussi celle de tous les Réunionnais.

Je tiens donc à les remercier pour leur contribution qui témoigne d’un grand sens des responsabilités. Je veux particulièrement saluer le courage des représentants du personnel.

À ce moment clé pour l’entreprise, salariés et actionnaires sont liés pour consolider l’avenir de notre compagnie, avec la volonté collective de retrouver le chemin de l’équilibre, indispensable à la poursuite de l’activité. Cet esprit, qui a présidé aux négociations, a permis de parvenir à cet accord qui préserve ainsi les près de 900 emplois de la compagnie.

Cet accord de performance collective s’inscrit dans le cadre d’un effort collectif engageant solidairement l’ensemble des acteurs : actionnaires, État, prêteurs, fournisseurs... Il participe au plan de restructuration approuvé par le conseil de surveillance du 7 mars dernier dans lequel sont mobilisés tous les leviers identifiés pour garantir le retour à une situation financière saine et durable.

C’est bien du sauvetage de la compagnie et de sa pérennité qu’il s’agit.

La réussite du plan de restructuration d’Air Austral représente en effet un enjeu essentiel pour le développement de notre île qui exige la maîtrise des moyens de son désenclavement.

C’est un enjeu majeur pour la connectivité de l’île dans un contexte où de nombreuses compagnies aériennes dans le monde rencontrent des difficultés.

Huguette Bello

Présidente du conseil de Surveillance d’Air Austral et

Présidente de la SEMATRA

Présidente du Conseil régional