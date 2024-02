Situation des collectivités de La Réunion après Belal : la sénatrice interpelle Gérald Darmanin

Le cyclone Belal a provoqué d’importants dégâts matériels pour les citoyens, les entreprises mais aussi pour les collectivités territoriales de La Réunion. Il faut désormais que les conditions de remboursement pour les collectivités territoriales soient les plus simples et rapides possible. La gestion du cyclone Batsiraï en février 2022 montre que, par le passé, ce ne fut pas le cas. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Suite au passage de Batsiraï, la commune de Cilaos avait par exemple établi des dossiers d’évaluation des dommages, dossiers qui ont été expertisés par les services de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL). Une subvention de 450 000 euros - ce qui représente 40% du montant total des travaux de réparation à réaliser - a été accordée à la commune par arrêté un an après le passage du cyclone. Condition importante figurant dans l’arrêté, il n’était possible de recevoir la subvention qu’à la condition de ne pas avoir déjà engagé de travaux. Or la commune ne pouvait attendre un an avant de réaliser les travaux nécessaires et avait déjà procédé aux réparations !

Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco et membre du programme Petites villes de demain, Cilaos est une fierté pour La Réunion comme pour la France. La commune n’a cependant pas pu bénéficier de la solidarité nationale pour des dommages causés par une catastrophe naturelle en raison de règles administratives absurdes. Il s’agit en plus d’une ville de petite taille, isolée et modeste d’un point de vue budgétaire. Cette situation est on ne peut plus regrettable.

Suite au passage du cyclone Belal, les collectivités territoriales réunionnaises doivent réellementbénéficier du soutien de l’Etat.