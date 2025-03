SNUTER FSU s’associe à la grève contre le racisme

Le 22 Mars le SNUTER FSU s’associe aux associations et syndicats pour dire non au racisme et aux idées extrémistes qui malheureusement se développent sur notre île. (Photos : rb/www.imazpress.com)

En cette période difficile et fragile que les Réunionnais traversent il est important de ne pas se laisser entraîner dans des discours haineux et racistes.

Le vivre-ensemble Réunionnais, la solidarité, la fraternité a toujours été et doit continuer. la journée internationale pour l’élimination raciale est un moment de rappel important pour la paix local et mondial.

Notre société n’est plus égalitaire à cause des politiques libérales et non à cause des étrangers.

Christian Picard

SNUTER FSU