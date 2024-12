Solidarité avec le peuple mahorais après le passage du cyclone Chido

Action Populaire de la Réunion exprime sa profonde solidarité envers le peuple mahorais durement éprouvé par le passage du cyclone Chido. Nos pensées les plus sincères vont en priorité aux familles endeuillées, aux blessés, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance.

Nous adressons également un message de soutien à la communauté mahoraise installée à La Réunion, pour qui ces moments de douleur sont partagés avec intensité et émotion. À La Réunion, nous savons combien les défis imposés par les catastrophes naturelles appellent à une mobilisation immédiate et sans réserve.

Face à cette situation dramatique, l’APR appelle le gouvernement français à prendre toutes les mesures nécessaires pour activer la solidarité nationale. La mise en place d’un plan d’aide rapide et efficace est essentielle afin de répondre aux besoins urgents des populations affectées et d’assurer la reconstruction des infrastructures détruites.

Ensemble, nous réaffirmons notre engagement pour des liens de fraternité entre nos îles de l’océan Indien. Ce moment d’épreuve doit être l’occasion pour la Nation tout entière de témoigner de son soutien indéfectible à Mayotte et à son peuple.

Pour l’Action Populaire de la Réunion (APR),

Fabrice HOARAU

Secrétaire Général