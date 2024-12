Solidarité avec Mayotte

Le passage du cyclone Chido sur Mayotte laisse une île dévastée. Les dégâts sont considérables et les victimes nombreuses. L’Union des Femmes Réunionnaises tient à exprimer sa solidarité et à apporter tout son soutien à la population mahoraise lourdement meurtrie par cette catastrophe. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Nos pensées se tournent aussi vers les blessés et les sinistrés. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Nous soulignons l’urgence de déployer tous les moyens nécessaires pour secourir les victimes et répondre aux besoins nombreux et urgents de la population. Nous tenons à saluer les équipes de secours et de sécurité qui sont à l’œuvre pour venir en aide aux personnes et éviter une crise humanitaire.

L’émotion provoquée par cette catastrophe nous rappelle encore combien les défis liés aux changements climatiques sont cruciaux pour nos territoires ultramarins. La reconstruction de Mayotte devra tenir compte des réalités géographiques et climatiques, mais surtout répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Pour relever le peuple mahorais de cette terrible épreuve, il faudra investir dans des services publics suffisants, notamment en matière de santé et d’éducation, et dans des infrastructures résilientes et renforcées. Nous nous joignons à l’élan de solidarité qui s’organise depuis notre île, à travers des forces vives, des associations et des bénévoles envers nos frères et sœurs de Mayotte.

Evelyne Corbière

Sénatrice de La Réunion

Présidente de l’Union des Femmes Réunionnaises