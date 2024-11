SOLIHA : l’intersyndicale salue des "décisions courageuses et responsables"

A la suite du conseil d’administration qui s’est tenu le 28 novembre 2024, nous tenons avant tout à remercier le Conseil d’administration et la présidente pour leurs soutiens et les décisions courageuses et responsables qui ont été validées dans le cadre du projet de restructuration de SOLIHA Réunion. (Photo photo RB imazpress)

Nous considérons que cet acte de gestion qui va rassurer le personnel par la modernisation de SOLIHA à travers le soutien et l’engagement du Département et de l’Etat sur un budget arrêté jusqu’à 2026.

Nous voulons aussi rassurer nos partenaires et la Fédération SOLIHA que notre association, à travers son positionnement restera un opérateur historique pour de nouvelles missions sur les nouveaux projets tels que le Plan de Sauvegarde de la Chaumière, l’OGRAL de Salazie et les différents RHI sur le territoire.

Nous avons décidé de créer une intersyndicale qui va pouvoir accompagner ce Conseil d’Administration à prendre des décisions adéquates face à nos problèmes financiers.

Notre mission première sera, bien entendu, de veiller à ce que les intérêts de nos collaborateurs soient respectés ainsi que celles des familles dont les dossiers sont en souffrance.

La grande question pour nous ce n’est pas de savoir pourquoi on en est arrivé à cette situation mais de savoir comment nous allons pouvoir sauver notre association de ses difficultés.

Aujourd’hui notre intersyndical s’est engagé dans un vrai dialogue social apaisé et en serein avec le Conseil d’Administration et la Direction Générale dans ce projet de restructuration en faveur des familles et des artisans réunionnais.

Aujourd’hui nous appelons à ce que les autres organisations syndicales nous rejoignent pour travailler ensemble de manière responsable sur ce projet. Ceux qui ne souhaiteront pas intégrer ce projet devront prendre leurs responsabilités.

Après 45 ans d’histoire nous nous tournons vers l’avenir, « nou tien bô nou avance ! »