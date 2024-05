Soutien à la liste "Besoin d'Europe" de Valérie Hayer

La Réunion, 24 mai 2024 – En tant que membre du parti Renaissance et ancien candidat aux élections législatives sur la 4ème circonscription de La Réunion de la Majorité Présidentielle, je tiens à exprimer mon soutien à la liste "Besoin d'Europe" conduite par Valérie Hayer pour les prochaines élections européennes.

Au cours de son déplacement à La Réunion, j'ai eu l'honneur d'accompagner Sylvie Gustave Dit Duflo, vice-présidente de la région Guadeloupe et présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, candidate en 15ème position sur cette liste. C'est une femme d'exception, pleinement engagée et disponible.

Sylvie a démontré une capacité remarquable à travailler dans l'intérêt des Outre-mer. Son engagement et sa détermination à défendre les spécificités et les besoins de nos territoires ultramarins sont indéniables. Elle incarne l'espoir d'une voix forte et authentique au Parlement européen pour défendre les intérêts de notre île et de l'ensemble des Outre-mer.

Au Parlement européen, elle sera pleinement engagée à défendre un « réflexe Outre-mer » pour toujours adapter nos lois aux enjeux ultramarins.

En soutenant la liste "Besoin d'Europe", nous soutenons une Europe plus équitable et inclusive, une Europe qui prend en compte les besoins de tous ses citoyens, y compris ceux des territoires ultramarins. Sylvie Gustave Dit Duflo, par son expérience et son engagement, sera une élue précieuse pour porter haut et fort les enjeux qui nous concernent.

Sharif Bemat

Ancien candidat aux élections législatives sur la 4ème circonscription de La Réunion

Parti Renaissance