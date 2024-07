Soutien au Centre Hospitalier d'Ariège

La fédération CGTR Santé et Action sociale Réunion et la CGTR du CHU Réunion apportent apportent tout leur soutien et leur solidarité aux camarades de la CGT du Centte hospitalier Couserans en Ariège (Photo : www.imazpress.com)

En effet, dans la nuit du 2ème tour des élections législatives, soit entre le 7 et 8 juillet 2024 leur local syndical subissait une "attaque immonde". Le mobilier fut ravagé, les ordinateurs furent détruits et le pire fut la dégradation des murs par des tags à connotation fasciste.

De plus, ces "voyous" ont bouché l'évacuation des eaux et ont ouvert l'eau du robinet provoquant ainsi une inondation dans les locaux voisins du local syndical.

Une enquête est en cours suite aux dépôts de plaintes auprès du procureur de Toulouse des camarades de la CGT et de la direction de l'hôpital.

La fédération CGTR et Action sociale Réunion et la CGTR du CHU Réunion condamnent fermement toutes formes d'obscurantisme et d'intimidations empêchant la liberté et l'expression syndicales. Cela ne fait que de nous renforcer dans nos convictions, pour continuer l'action syndicale qui est la nôtre.

Le secrétaire général de la CGTR du CHU Réunion, Frédéric Bâche