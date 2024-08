Soutien aux planteurs de canne impactés par les incendies criminels

La Coordination Rurale 974 apporte son soutien aux collègues planteurs de canne qui ont été impactés par les incendies criminels dans l’est de l’ile, malgré l’effort des pompiers beaucoup d’hectares sont partis en fumés. Les planteurs doivent récolter au plus vite la canne mais sont confrontés à un manque de main-d’œuvre pour le faire. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Les dégâts sont nombreux et les collègues à bout de force. On espère que l’état et les sucriers viendront en aide rapidement aux planteurs tant sur la trésorerie pour compenser la perte de revenus et aussi les accompagner pour l’achat de l’engrais et herbiciste pour relancer la prochaine production.

Guibert BOULANGER

Président de la Coordination Rurale 974