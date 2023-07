Soutien de l’APRES à l’association "Domoun la Plaine"

L’Alliance Pour une Réunion Ecologique et Solidaire déplore les projets pharaoniques et écocides du Maire du Tampon, M. André Thien Ah Koon, et soutient l’association Domoun la Plaine qui se bat sans relâche depuis 2021 afin de préserver les paysages du Bourg Murat et du Piton Dugain. L’association invite tous les réunionnais à se prononcer sur le sujet en participant à l’enquête publique avant le 25 juillet à minuit.

En effet, pour l’APRES, le projet du "Parc du Volcan" et de ses dix tyroliennes qui entend s’installer à la Plaine des Cafres détruira de manière irréversible le patrimoine réunionnais, sa faune, sa flore et ses forêts primaires, en plus de représenter un gouffre financier pour la commune. De fait, comme le rappelle l’association Domoun la Plaine, le projet va coûter à la commune 15 millions d’euros, au bas mot ! Sur une île ou 36 % de la population vit sous le seuil métropolitain de pauvreté, cette folie des grandeurs est en total décalage avec la réalité des besoins des réunionnais.

L’association rejoint Domoun la Plaine en dénonçant la Mairie et son projet écocide : M. André Thien Ah Koon a le devoir de préserver le patrimoine tamponnais afin de le transmettre intact aux générations futures. Les défis écologiques qui les attendent ne doivent pas être alourdis par le poids de la disparition pure et simple de notre environnement tel que nous le connaissons, et ce dans le seul but de satisfaire les lubies mégalomanes et anachroniques de certains élus.

L’APRES invite les associations et les réunionnais à se faire entendre et à participer à l’enquête publique en envoyant un mail à enquepubliqueloisurleau@reunion.pref.gouv.fr avec comme objet « parc du volcan » et à signer la pétition sur https//www.change.org/protéger-pitons-cirques-et-montagnes.