Soutien de Place publique Réunion à la mobilisation contre la Zac Savane

Dans un contexte mondial où les voyants sont passés au rouge pour la biodiversité, pour l'eau et pour la préservation des espaces naturels, ce projet d'urbanisation, d'une ampleur extrêmement conséquente (90 hectares), portée par la municipalité de Saint Paul va à rebours des objectifs fixés par les scientifiques et par la loi climat et résilience votée en août 2021 (Photo : Christophe Estève)

En effet, l'artificialisation des sols engendre des conséquences écologiques irréversibles sur la biodiversité, elle aggrave le risque de ruissellement et limite le stockage du carbone en grande partie responsable du réchauffement climatique. Mais surtout, les zones naturelles urbanisées provoquent ou augmentent les factures socioéconomiques comme les coûts des équipements publics ou l'augmentation des temps de déplacement.

L'attente de logement pour les familles reunionnaises est immense, mais cette ZAC s'adresse à une catégorie sociale qui ne correspond pas au public demandeur. La priorité doit être faite à la renovation des logements les plus précaires, à la construction de logement sociaux et à la régulation des prix des loyers, particulièrement dans l'ouest, pour permettre à tous une plus grande accessibilité aux parc locatif privé.

En d'autres termes, ce projet est une aberration sociale et une aberration écologique, c'est pourquoi nous soutenons et appelons de nos vœux à la réussite de la mobilisation citoyenne, de ce dimanche, portée par le collectif "protège nout savane"!"