Soutien des écologistes à Philippe Naillet

J’apporte mon total soutien à mon ami et collègue, Philippe Naillet, député sortant, candidat à sa réélection sur la première circonscription de La Réunion (Photo : www.imazpress.com)

Je connais Philippe depuis plusieurs années et j’ai pu apprécier sa droiture, sa fidélité aux valeurs de la gauche humaniste et le sérieux de son travail de parlementaire. Ami attentif et respectueux des autres, il possède des qualités de constance et de loyauté qui ne sont pas fréquentes dans le monde âpre de la vie politique où prévaut plutôt le carriérisme et l’opportunisme.

J’ai toujours pu mesurer, lors de nos nombreux échanges, le soin avec lequel il approfondissait sa maîtrise des dossiers difficiles comme ceux qui touchent aux questions sociales ou à la transition écologique. Avec sa suppléante, Brigitte Adame, l’élue des Camélias dont la sérénité et la hauteur de vue sont appréciées de tous, ils constituent un binôme exemplaire, à la fois proche de la population et capable de batailler sur les enjeux nationaux.

C’est pourquoi, le 7 juillet prochain, j’appelle les électrices et électeurs de Saint-Denis, notamment celles et ceux qui sont sensibles aux grands enjeux de l’écologie, à voter pour Philippe Naillet et Brigitte Adame au second tour de cette élection. L’Assemblée Nationale aura besoin dans la difficile période qui s’annonce, d’hommes et de femmes aux convictions solides, fidèles aux valeurs communes qui fondent notre République.

Jean-Pierre Marchau

Élu Les Écologistes-EELV

Saint-Denis