Soutien suite à la situation dramatique à Mayotte

Le Mouvement Citoyen Engagés touché par cette catastrophe sans précédent exprime sa solidarité la plus profonde et sa compassion envers toutes les victimes du violent cyclone qui a frappé Mayotte et le Mozambique. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Nous sommes profondément attristés par la perte de vies humaines, les destructions massives et les souffrances endurées par les habitants des régions meurtries.

Nos pensées vont avant tout aux familles endeuillées, aux personnes touchées par ce drame, aux nombreuses personnes qui sont toujours sans nouvelles de leur famille.

En cette période de crise, il est essentiel que chacun d'entre nous fasse preuve d'unité et de solidarité.

Nous appelons tous à l'entraide, à la générosité et à la solidarité locale, nationale et internationale pour apporter un soutien immédiat aux sinistrés, leur fournir des secours d'urgence et contribuer à la reconstruction des infrastructures dévastées.

Nous félicitons également tous les intervenants, les équipes de secours et les bénévoles qui œuvrent sans relâche pour venir en aide aux victimes et limiter les effets de cette catastrophe.

Nous restons unis dans l'espoir et l'engagement à surmonter cette épreuve collective.

La France doit tout mettre en œuvre pour reconstruire Mayotte, soutenir les Mahorais afin de rétablir la dignité des personnes touchées par cette tragédie et une vie sociale.

Avec toute notre solidarité,

Erick Fontaine Engagés