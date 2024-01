SPL Estival : les syndicats demandent à Patrice Selly de passer le relais

Ce jour, c'est par voie de presse que le personnel de la SPL a pris connaissance de l’arrivée prochaine d’un nouveau directeur. Cette démarche nous démontre malheureusement encore une fois, votre mépris à notre égard, votre incapacité à dialoguer aussi bien avec les représentants du personnel qu’avec le personnel plus généralement. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Alors que nous apprenions que le départ de l’ancienne directrice aurait pour origine les difficultés qu'elle aurait rencontrées à collaborer avec vous, permettez nous de craindre encore le pire pour le nouveau directeur qui sera encore une fois sous vos directives.

En effet, depuis votre arrivée aux commandes de la CIREST, nous ne pouvons que déplorer la descente aux enfers de la SEM puis de la SPL. Le personnel paye cher toutes vos décisions, orientations et ce n’est que le début de longues années qui s’annoncent très difficiles sur le plan budgétaire, et pour l’entité et pour bon nombre d’agents de la SPL.

Toujours par voie de presse, nous avons pu entendre qu'une étude était en cours pour faire évoluer le statut de la SPL, avec peut être, un retour en SEM. Là encore, de qui se moque t'on ? où va t'on ?

Les agents, via leurs représentants du personnel, vous ont fait part de leurs inquiétudes à maintes reprises et comme à l'accoutumée, aucune réponse ne leur a été apportée. Votre nomination à la fonction de PDG par intérim n'a fait l'objet d'aucune information auprès du personnel, les agents en CDD pour accroissement temporaire de travail sont toujours dans l'attente d'un CDI, les arrêts de travail augmentent, les conducteurs n'en peuvent plus d'être au volant de bus sans climatisation, provoquant malaises et accidents etc.

Bref, n'est il pas urgent de prendre les bonnes décisions pour sauver cette structure, à savoir passer le relais à un élu à même de redonner confiance aux agents ? Un élu dont la neutralité et l'objectivité nous garantiront un nouveau départ, basé sur une relation de confiance, et exempt de tout règlement de compte politique, syndical.

Pour un nouveau départ, l'intersyndical vous demande de passer le relais pour permettre au personnel d’accorder leur confiance à celui qui prendra les commandes de la SPL ce lundi 5 février prochain.

SPL Estival